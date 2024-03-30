خريس: سنكون بالمرصاد لكل الإعتداءات الإسرائيلية على أرضنا

لفت إلى "أننا ندعو الجميع إلى التوحّد، لأن قوة لبنان في وحدته، وإسرائيل هي العـدو الأول لنا جميعًا، وهذا العدو لا يريد لنا إلا التفرقة والبُعد عن بعضنا البعض، وإذا أردنا أن نواجهه علينا أن نتلاقى ونشعر بخطورة التهديدات على أرضنا وشعبنا، وهذا هو صوت المقاومة والشهداء وصوت الإمام موسى الصدر".



كلام خريس جاء خلال حفل تكريمي أحيته حركة "أمل" لعناصرها علي أحمد مهدي، حسين أحمد جهير وعصام هاشم جهير، في نادي الإمام الصادق في مدنية صور.



وقال: "نحن قدّمنا الكثير من الشهـ.داء من أجل تحرير الأرض، واستطعنا بفضل صمودنا ومقـ.اومتنا وتضحياتنا أن نطرد العـدو من أرضنا من دون العودة أو الإستعانة بأحد من الأمم المتحدة أو الدول الكبرى. نحن لا يمكن أن ننكسر أو نتراجع وسنكون بالمرصاد لكل الإعتداءات الإسرائيلية على أرضنا، ولو فكّر يوماً باحتلال أرضنا سنواجهه حتمًا".



وأشار إلى أنّ "ما يجري اليوم في فلسطـين المحتلة وتحديداً في غزة من مجازر يرتكبها العـدو الإسرائيلي بحق الإنسانية جمعاء، هو برسم المجتمع الدولي الغائب كلياً عن هذه المجازر".