رجال الإطفاء في إندونيسيا يحاولون السيطرة على حريق هائل اندلع بمستودع ذخيرة

وقال المسؤول العسكري محمد حسن للصحافيين في مكان الحادث إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين، وإن الحريق اندلع في جزء من المنشأة يستخدم لتخزين الذخيرة منتهية الصلاحية.



وذكر حسن في مؤتمر صحافي قرب الموقع في مدينة بوجور على مشارف العاصمة “فحصنا موقع (الحادث) والمناطق المحيطة، ولم يكن هناك قتلى”.



وأضاف “تحتوي الذخائر منتهية الصلاحية على مواد كيميائية قد تكون غير مستقرة… وقد يكون الاحتكاك بين (هذه المواد) هو ما أشعل الحريق”.



وقال كريستومي سيانتوري وهو مسؤول بالجيش إن السلطات بدأت في إخماد الحريق بعد عدة ساعات من اندلاعه في تمام الساعة 6:30 مساء (11:30 بتوقيت غرينتش).



وذكرت وسائل إعلام محلية أن رجال الإطفاء والمسعفين لم يتمكنوا في البداية من الوصول إلى مكان الحادث.



وأظهرت لقطات بثتها قناة كومباس التلفزيونية المحلية ألسنة لهب برتقالية اللون وتصاعد سحب الدخان إلى السماء، كما أمكن سماع انفجارات مدوية على بعد عدة كيلومترات.



وقال أرجا ناندا أحد السكان المحليين لقناة كومباس إنه سمع دوي انفجار قوي هز الأبواب والنوافذ. وأضاف أن الناس ركضوا إلى الشوارع معتقدين أنه زلزال.



وذكر سيانتوري أن السلطات تجلي الناس من الأحياء المجاورة، وحذر السكان من لمس أي أشياء قد تكون ألقيت خارجا نتيجة الانفجارات.

