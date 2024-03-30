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السبت 30 آذار 2024 ساعة 21:12

أبرز تطورات طوفان الأقصى 30-3-2024

أبرز تطورات طوفان الأقصى 30-3-2024
تواصل المقاومة الفلسطينية، عبر مختلف أجنحتها العسكرية، اليوم السبت، التصدّي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محاور القتال، وخصوصاً في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت "كتائب القسّام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنّ مجاهديها أكّدوا بعد عودتهم من خطوط القتال في خان يونس جنوبي قطاع غزّة، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بعبوة ناسفة من طراز "شواظ".

وقالت "كتائب القسّام" إنّها "أوقعت طاقم الدبابة بين قتيلٍ وجريح"، مردفةً أنّ 3 مروحيات إسرائيلية هبطت لإخلاء طاقم الدبابة في منطقة وسط البلد في مدينة خان يونس.

وفي المنطقة نفسها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أنّ مقاتليها أوقعوا قوّةً إسرائيلية راجلة في كمينٍ مُحكم وأردوا عناصرها بين قتيلٍ وجريح، متابعةً أنّ "مروحيات الاحتلال قامت بإخلاء جنود الاحتلال في منطقة البلد وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزّة".

وفي وقتٍ سابق، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلاً عن تحليل لمعهد "دراسة الحرب"، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والفصائل الفلسطينية شنت 70 استهدافاً ضد القوات الإسرائيلية في مجمّع الشفاء الطبي منذ 18 آذار/مارس.

يأتي ذلك في وقتٍ تستمر الاشتباكات العنيفة بين المقاومة و"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بحسب ما أفادت مصادر صحافية ووسائل إعلامٍ فلسطينية في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال تكبّد الخسائر الفادحة في المعارك ضدّ المقاومة، ولا سيما في خان يونس جنوبي القطاع، حيث لا تزال المعارك محتدمةً، وباتت الألوية الإسرائيلية منهَكةً ولا تحرز أي تقدّم، بحسب الإعلام الإسرائيلي، الذي دعا إلى إنهاء المعركة في تلك المنطقة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32705 شهداء و75190 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
رقم : 1125944
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