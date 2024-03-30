انباء عن استئناف مفاوضات الهدنة بين الاحتلال وحماس غدا في القاهرة

وأكد المصدر الأمني المصري لقناة "القاهرة الإخبارية"، استئناف مفاوضات الهدنة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القاهرة الأحد، بعد أيام على فشل التوصل لاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة، بسبب تعنت الاحتلال.



والثلاثاء الماضي، استدعى كيان الاحتلال مفاوضيه من الدوحة بعد أن اعتبرت أن محادثات الوساطة بشأن هدنة في غزة "وصلت إلى طريق مسدود" بسبب مطالب حركة المقاومة الإسلامية "حماس".



وبحسب "القدس العربي"،ولم يصدر عن الجانبين المصري والقطري تأكيدات بشأن تلك الخطوة، حتى اللحظة.



وتهدف وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين، بعد أولى أسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.



وكانت القناة 12 العبرية قد كشفت، اليوم السبت، عن توجه وفد يضم ممثلين عن الموساد والاستخبارات والشاباك إلى للقاهرة غدا الأحد لبحث صفقة التبادل.



وبحسب القناة، فإن مصر طالبت تل أبيب بعرض مقترحات (عبر الوفد) تكون قادرة على تمريرها إلى حركة حماس.



وأمس الجمعة، وافق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مشاركة وفد يمثل تل أبيب في الجولة القادمة من المحادثات غير المباشرة مع حماس في الدوحة والقاهرة.