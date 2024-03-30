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السبت 30 آذار 2024 ساعة 21:27

أهالي الأسرى الإسرائيليين خلال تظاهرة ضد الحكومة بتل أبيب: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنحرق البلاد

أهالي الأسرى الإسرائيليين خلال تظاهرة ضد الحكومة بتل أبيب: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنحرق البلاد
وقال الأهالي: "ستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرقها لأننا سئمنا كذبكم"، مشيرين إلى "أننا لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن ولن نتوسل لهم"، مشددين على أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائنا".

أفادت صحيفة هآرتس" الإسرائيلية، بأنّ آلاف الإسرائيليين يحتجون ضد الحكومة في تل أبيب ويطالبون بالإفراج عن الأسرى في غزة وإبرام صفقة تبادل فورية، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على غزة دون تحقيق أهدافها المعلنة.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين، حيث أُشعلت النيران في المكان، وفق الصحيفة.

في وقت سابق، أكّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين المتواجدين في قطاع غزة، في تصريح، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هو العائق الرئيسي في طريق رؤية أبنائنا"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وسط كارثة إنسانية في القطاع.

ولفتت العائلات، إلى أنّ "سلوك نتانياهو جريمة، وإذا لم نفعل كل شيء لإزاحته فلن نرى أولادنا"، معلنة أنّ "من الآن سنطالب بإسقاط نتنياهو وسنحتج للإطاحة به".
رقم : 1125946
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