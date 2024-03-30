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السبت 30 آذار 2024 ساعة 21:34

البحرية الهندية تنقذ سفينة صيد إيرانية خطفها قراصنة قبالة الصومال

البحرية الهندية تنقذ سفينة صيد إيرانية خطفها قراصنة قبالة الصومال
وقالت البحرية الهندية في بيان لها أمس الجمعة، إن سفينة الصيد "الكامبر 786" كانت في موقع جنوب غربي جزيرة سقطرى اليمنية في 28 مارس عندما ورد أن تسعة قراصنة اعتلوا متنها.

وأضافت البحرية أنها اعترضت السفينة باستخدام سفينتين لتبدأ "إجراءات تكتيكية مكثفة استمرت أكثر من 12 ساعة" أجبرت القراصنة على الاستسلام.

وفي بيان لها اليوم السبت، أوضحت البحرية أنه جار نقل القراصنة التسعة إلى الهند بموجب القانون المحلي لمكافحة القرصنة في أعالي البحار.

وأضافت أن الطاقم المكون من 23 باكستانيا بخير وتلقوا الفحوص الطبية اللازمة قبل السماح لهم بمواصلة أنشطة الصيد.

هذا وقد عادت حوادث القرصنة للظهور شرق البحر الأحمر للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات.

ونفذ القراصنة أو حاولوا تنفيذ أكثر من 20 عملية اختطاف لسفن منذ نوفمبر، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين والأمن وتصاعد أزمة شركات الشحن العالمية.
رقم : 1125948
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