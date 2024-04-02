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الثلاثاء 2 نيسان 2024 ساعة 10:20

وزيرا خارجية إيران وعُمان يبحثان الإرهاب الصهيوني على القنصلية الايرانية بدمشق

وزيرا خارجية إيران وعُمان يبحثان الإرهاب الصهيوني على القنصلية الايرانية بدمشق
وقدم وزير خارجية سلطنة عمان، في هذه المحادثة الهاتفية، التعازي باستشهاد المستشارين العسكريين الايرانيين في الهجوم الصاروخي على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، وأدان بشدة هذا العمل ووصفه بأنه انتهاك للقانون الدولي.

كما استعرض وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وأكدا على ضرورة بذل جهود دولية لإنهاء جرائم الكيان الصهيوني، والوقف الفوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى اهل غزة.

هذا وكانت العلاقات العامة في الحرس الثوري قد اعلنت مساء الاثنين، استشهاد العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهما من المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا، في الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الهجوم الصاروخي على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، عصر الاثنين.
رقم : 1126270
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