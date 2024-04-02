من يوم الأرض الى يوم القدس العالمي .. احرار العالم ينتصرون لفلسطين

وحين انطلقت الدعوة الى يوم القدس العالمي من الامام الخميني – رحمه الله – من طهران في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان عام 1979، تحول هذا اليوم كذلك الى يوم عالمي يحتفل به كل عام المزيد من الشعوب الحرة في العالم.





فبين يوم الأرض ويوم القدس العالمي تتضح معالم البعد الإنساني والأممي لقضية فلسطين في مسيرة معاكسة لنكبة فلسطين عام 1948، التي ما كان لها أن تقع لولا نجاح الحركة الصهيونية المدعومة من الاستعمار الغربي في اغتصاب فلسطين، والتي يبدو اليوم ان تحرير فلسطين قد اقترب ما دامت قضية فلسطين باتت قضية عالمية، وما دامت المقاومة في فلسطين ، وعلى طريق فلسطين لتشمل اكناف فلسطين ودول محور المقاومة وصولاً الى احرار العالم في كل القارات .





بعد يوم الأرض ، فليكن يوم القدس العالمي في الجمعة الرمضانيه الاخيرة يوماً يعلن فيه احرار العالم موقفهم من تحرير فلسطين ومن استعادتها كاملة ، بل يوماً لنصرة اهلنا في غزة وعموم فلسطين في وجه حرب الابادة الجماعية التي ينفذها النازيون الجدد في العالم.