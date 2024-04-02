السعودية تُعلق على الهجوم الارهابي على القنصلية الإيرانية بدمشق

وأكدت الخارجية السعودية على "موقف الرياض الثابت الرافض لاستهداف المنشآت الدبلوماسية تحت أي ذريعة"، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية.



كما شددت الوزارة على ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية وحمايتها من أي عدوان، وضمان سلامة وأمن جميع الدبلوماسيين والموظفين فيها.



ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، وحماية أمن واستقرار المنطقة.



هذا وكانت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية قد اعلنت مساء الاثنين، استشهاد العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهما من المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا، في الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الهجوم الصاروخي على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، عصر الاثنين.