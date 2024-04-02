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الثلاثاء 2 نيسان 2024 ساعة 14:04

شهيد جديد للمقاومة الاسلامية في لبنان

شهيد جديد للمقاومة الاسلامية في لبنان
وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين رضا يوسف "هادي" مواليد عام 1986 من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

هذا وكشف الحزب في بيانين منفصلين استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وجاء فيها: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية:

عند الساعة 5:45 من صباح يوم الثلاثاء 02-04-‌‏2024 تجمعا ‏لجنود العدو في موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابة مباشرة. ‏

عند الساعة 01:25 من فجر يوم الثلاثاء 02-04-‌‏2024 مجموعة ‌‏من جنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بقذائف المدفعية"
رقم : 1126313
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