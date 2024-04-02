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الثلاثاء 2 نيسان 2024 ساعة 14:10

الجيش الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

الجيش الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنها تقوم بتحليل مدى طيران الصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق هذا الصاروخ الباليستي يأتي بعد 15 يوما من تدريبات إطلاق صواريخ قادها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وتضمنت تدريبات لراجمات صواريخ ذات عيار ثقيل في المنطقة الغربية من البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الثلاثاء 18 مارس، أن الزعيم كيم جونغ أون قاد تدريبات باستخدام راجمات صواريخ من عيار كبير 600 ملم، غربي البلاد.

وقام كيم جونغ أون على وجه الخصوص، بتفقد مواقع إطلاق النار واطلع على نظام التحكم الآلي في إطلاق النار، وتعرف على مدة النشر القتالي، والبيانات التكتيكية، وفي مركز المراقبة أيضا أصدر الأمر بإطلاق النار.
رقم : 1126316
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