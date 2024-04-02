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الثلاثاء 2 نيسان 2024 ساعة 14:34
إطلاق نار داخل مدرسة في فنلندا ووقوع عدة إصابات
وقد تم استدعاء الشرطة إلى الحادث الذي وقع في مدرسة فيرتولا الابتدائية في فانتا صباح الثلاثاء، وتم اعتقال مشتبه به.
وقد طُلب من السكان تجنب التواجد في المنطقة.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1126321
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