إطلاق نار داخل مدرسة في فنلندا ووقوع عدة إصابات

وقد تم استدعاء الشرطة إلى الحادث الذي وقع في مدرسة فيرتولا الابتدائية في فانتا صباح الثلاثاء، وتم اعتقال مشتبه به.



وقد طُلب من السكان تجنب التواجد في المنطقة.