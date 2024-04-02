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الثلاثاء 2 نيسان 2024 ساعة 19:41
سماع صافرات الانذار بمناطق مختلفة في شمال كيان الاحتلال
واعلنت الجبهة الداخلية في كيان الإحتلال عن تفعيل صافرات الإنذار في نهاريا ومناطق ساعر، وغيشر هزيف وهنيتا ويارا، وميتسوفا، وشلومي، وبيتسيت وليمان.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1126376
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