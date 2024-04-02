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الثلاثاء 2 نيسان 2024 ساعة 20:33

السودان يتخذ قرارا بشأن بث 'قنوات فضائية إماراتية وسعودية'في بلاده

السودان يتخذ قرارا بشأن بث
وتداولت المواقع كتابا موقعا من وزير الثقافة والإعلام، جراهام عبد القادر، يقضي بوقف عمل القنوات في السودان، وعدم تجديد تراخيصها.

والقنوات المذكورة في الكتاب، هي سكاي نيوز، والعربية، والحدث.

ويأتي القرار ضمن حلقة جديدة في سلسة التوترات بين السودان، ودولة الإمارات، حيث تقدمت الخرطوم بشكوى ضد أبوظبي في مجلس الأمن، بتهمة دعم قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو.

وكان التلفزيون السوداني بث تقريرا اتهم فيه سكاي نيوز باستخدام مقاطع فيديو قديمة، قالت إنها لمسلحين من داعش، يقاتلون في صفوف الجيش السوداني، ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب الشكوى، فإن "الإمارات ما زالت تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، وأن ذلك يشمل عدوانا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وجاء في الشكوى: "ظل السودان وشعبه وقواته المسلحة يتعرضون منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 وحتى اليوم، لحرب عدوان واسعة النطاق تم التخطيط الآثم والإعداد الخبيث لها من قبل الإمارات العربية المتحدة، عبر قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات المارقة المتحالفة معها، وفرق المرتزقة من تسع دول مختلفة، التي عملت تلك الدولة على حشدهم زرافات ووحدانا".

وأشارت الشكوى إلى أن تشاد، التي تجاور إقليم دارفور السوداني، طرف أيضا في العدوان على السودان بجانب الإمارات، حيث سمحت انجمينا بمرور السلاح والعتاد والمرتزقة عبر أراضيها بجانب إخلاء جرحى الدعم السريع إلى مستشفى الشيخ زايد في أبوظبي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات السودانية أن 15 من موظفي سفارة الإمارات أشخاص غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
رقم : 1126385
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