الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 نيسان 2024 ساعة 21:36

حزب الله يستهدف مستوطنة اسرائيلية قريبة من نهاريا

حزب الله يستهدف مستوطنة اسرائيلية قريبة من نهاريا
وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مساء اليوم الثلاثاء، استهدافها مستوطنة "غشر هازيف" القريبة من "نهاريا" شمالي غربي فلسطين المحتلة، وذلك براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا.

كما أعلنت استهداف موقعي "السماقة" بالأسلحة المناسبة، و"رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة تحقيق ‏إصابات ‏مباشرة في الموقعين.
وجددت التأكيد على أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مستوطنة "مرغيلوت" بالجليل الأعلى المحتل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها تجمّعاً لجنود الاحتلال في موقع "المالكية" الإسرائيلي، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصابةً مباشرة.

وأعلن حزب الله استهدافه، فجر اليوم، مجموعةً من جنود الاحتلال داخل الموقع، بقذائف المدفعية.

من جهته، أفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان، بإطلاق نحو 30 صاروخاً من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، وسماع أصوات انفجارات في منطقة الجليل الغربي.

وأشار مراسلنا إلى إصابة مواطنة لبنانية في الغارة التي نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على بلدة يارين جنوبي لبنان.

كما لفت إلى أنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدة راميا.

وفي السياق، قال عاميت سوفر، رئيس المجلس الإقليمي في "ميروم هجليل" في الجليل الأعلى، اليوم: "نحن في وضع لا يُحتمل"، مشيراً إلى أنّ "مستوطني الشمال يواصلون دفع أثمان باهظة"، فيما أنّ تراكم الأضرار سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية".

وأضاف سوفر في حديث للقناة "14" الإسرائيلية: "نحن استفقنا على صباح آخر متوتر، فبعد كل اغتيال لنا.. نشعر بارتفاع حالة التأهب التي تتميز بها المنطقة منذ عدة أشهر، وننظر إنْ كان سيكون هناك ردّ كبير وبأي مستوى".
رقم : 1126397
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
طوفان الأحرار في دمشق.. مؤتمر “القدس لشباب فلسطين” يعقد دورته الـ 18
طوفان الأحرار في دمشق.. مؤتمر “القدس لشباب فلسطين” يعقد دورته الـ 18
2 نيسان 2024
مسؤول يمني: يوم القدس العالمي حدث كبير ومدوي وعالمي
مسؤول يمني: يوم القدس العالمي حدث كبير ومدوي وعالمي
2 نيسان 2024
سورية واليوم العالمي للقدس
سورية واليوم العالمي للقدس
2 نيسان 2024
من يوم الأرض الى يوم القدس العالمي .. احرار العالم ينتصرون لفلسطين
من يوم الأرض الى يوم القدس العالمي .. احرار العالم ينتصرون لفلسطين
2 نيسان 2024
يوم القدس وغزة.. وآلام أخرى
يوم القدس وغزة.. وآلام أخرى
2 نيسان 2024
المقاومة العراقية تضرب هدفاً حيوياً في عمق الأراضي المحتلة
المقاومة العراقية تضرب هدفاً حيوياً في عمق الأراضي المحتلة
1 نيسان 2024
منظمات حقوقية .. من العار تنصيب السعودية على رأس لجنة لحقوق المرأة
منظمات حقوقية .. من العار تنصيب السعودية على رأس لجنة لحقوق المرأة
1 نيسان 2024
زيارة قادة المقاومة الفلسطينية إلی طهران... الأهداف والأهمية
زيارة قادة المقاومة الفلسطينية إلی طهران... الأهداف والأهمية
1 نيسان 2024
الرئيس الايراني: لو اهتمت الدول الاسلامية بالقرآن لما تجرأ الكيان الصهيوني على ارتكاب كل هذه الجرائم
الرئيس الايراني: لو اهتمت الدول الاسلامية بالقرآن لما تجرأ الكيان الصهيوني على ارتكاب كل هذه الجرائم
1 نيسان 2024
تطلق الهيئة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي شعار المناسبة لعام ٢٠٢٤م – ١٤٤٥ه
تطلق الهيئة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي شعار المناسبة لعام ٢٠٢٤م – ١٤٤٥ه
30 آذار 2024
يوم الأرض الخالد.. 48 عاما تمر على ذكراه
يوم الأرض الخالد.. 48 عاما تمر على ذكراه
30 آذار 2024
شخصيات باكستانية: يوم القدس العالمي مظهر للوحدة من أجل تحرير فلسطين
شخصيات باكستانية: يوم القدس العالمي مظهر للوحدة من أجل تحرير فلسطين
30 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمات حقوقية .. من العار تنصيب السعودية على رأس لجنة لحقوق المرأة
تطلق الهيئة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي شعار المناسبة لعام ٢٠٢٤م – ١٤٤٥ه
يوم الأرض الخالد.. 48 عاما تمر على ذكراه
ما هي الدول التي تزود "إسرائيل" بالوقود والسلاح؟