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الأربعاء 3 نيسان 2024 ساعة 10:30

دوي انفجار بالقرب من قاعدة ‘‘عوفدا‘‘ الجوية ‘‘الإسرائيلية‘‘ في وادي عربة

دوي انفجار بالقرب من قاعدة ‘‘عوفدا‘‘ الجوية ‘‘الإسرائيلية‘‘ في وادي عربة
وبحسب الإعلام العبري، سمع الانفجار عقب التحذير الصادر حول مخاوف من تسلل طائرات مسيرة المعادية إلى منطقة وادي عربة.

وقبل ذلك أفادت وسائل الإعلام بدوي صفارات الإنذار في منطقة وادي عربة على الحدود الأردنية الإسرائيلية خشية تسلل طائرة مسيرة إلى الأجواء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الدفاعات الجوية اعترضت بنجاح هدفا جويا مشبوها عبر من الأراضي الأردنية إلى منطقة وادي عربة".

يذكر أنه في أواخر مارس الماضي، أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف قاعدة "عوفدا" الجوية الإسرائيلية بطائرات مسيرة.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الثلاثاء 26-03-2024، قاعدة عوفدا الجوية للكيان الصهيوني في أراضينا المحتلة بالطيران المسير".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وسائل إعلام صهيونية أن طائرة مسيرة انتحارية أصابت القاعدة العسكرية البحرية في مدينة إيلات جنوبي البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1126502
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