خاص (اسلام تايمز) - بعد "طوفان الأقصى"، يستعد العالم الإسلامي وحركات محور المقاومة لإحياء يوم القدس العالمي بـ "بطوفان الأحرار"، حيث تحمل غزة راية المقاومة بطريقة مختلفة هذا العام السابع من أكتوبر والعمليات التي تلته، حيث أحدث "طوفان الأقصى" صحوة كبيرة في أوساط الشعوب الإسلامية والعالم بأسره، وكشف الهجمات الوحشية التي شنها العدو الصهيوني على غزة وأهلها عن وجهه القبيح أمام العالم.