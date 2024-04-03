أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني

خاص (اسلام تايمز) - يصعّد العدو الصهيوني من عدوانه على الأقصى في ظل استمرار عدوانه الهمجي وحرب الإبادة على قطاع غزة؛ لجهة استمراره في حصار الأقصى، وفرض القيود على الوصول إلى الأقصى، وعلى دخول فلسطينيي الضفة إلى القدس، كما على الاعتكاف في المسجد الأقصى، وكذلك من خلال التحكم بمداخله، بوضع حواجز وأقفاصًا حديدية عند ثلاثة من أبواب الأقصى، لتُضاف هذه الإجراءات إلى سلسلة من الإجراءات السابقة التي يسعى العدو الصهيوني إلى تحويلها إلى أمر واقع في سياق محاولاته الحثيثة لتغيير الوضع القائم في المسجد.