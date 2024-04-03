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الأربعاء 3 نيسان 2024 ساعة 12:12

أهالي دمشق يودعون شهداء اعتداء الاحتلال على مبنى القنصلية الايرانية

أهالي دمشق يودعون شهداء اعتداء الاحتلال على مبنى القنصلية الايرانية
وأفادت مصادر صحفية، انه جرت مراسم التشيع من مقام السيدة زينب (س) ليتم بعد ذلك نقل جثامين القادة الشهداء من العاصمة السورية دمشق الى طهران، في تشييع مهيب.

واكد عضو مجلس الشعب السوري عمر الحسين على أن العدو الإسرائيلي يحاول التغطي عن الجرائم التي يرتكبها في فلسطين وانه يريد توسيع دائرة قتله ودائرة الحرب، نحن واخوتنا الإيرانيين في محور واحد بخندق واحد وسنبقى حتى تحرير فلسطين انشاء الله.

وفي تصريح لرئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، أكد خلاله: هذا العدوان في قلب منطقة مدنية كالقنصلية التي تقدم خدمات للمواطنين يعد اعتداء خارج عن القانون وخارج عن كل شيء ماحصل لا يتقبله عقل في شارع دائم الحركة.

في العاصمة الاقتصادية لسوريا حلب شكل مبنى القنصلية الايرانية في المدينة وجهة لابناء المدينة لتقديم واجب العزاء بالقادة الشهداء تعبيرا عن امتنان من ابناء المدينة وفعالياتها الاهلية والمحلية عن عرفانهم لما قدمه الشهداء من دعم للجيش السوري والمدينة في مواجهة ارهاب ما يزال يهدد ريفها الغربي.
مصدر : وكالات
رقم : 1126520
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