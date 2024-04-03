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الأربعاء 3 نيسان 2024 ساعة 12:17

النجباء تعلن رسميا: مستعدون للمشاركة في الرد الإيراني على الكيان الصهيوني

النجباء تعلن رسميا: مستعدون للمشاركة في الرد الإيراني على الكيان الصهيوني
وأفادت مصادر صحفية، انه صرح الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحركة أصدرت بيانا حول العملية الإسرائيلية الإرهابية في قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

ولكم فيما يلي نص البيان:

تدين المقاومة الإسلامية حركة النجباء بأشد عبارات الإدانة العمل الإرهابي الغاشم المتمثل باستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا من قبل الكيان الصهيوني الغاصب، وتعد المقاومة الإسلامية هذا العمل الجبان الذي أدى إلى استشهاد مجموعة من قادة الحرس الثوري وعلى رأسهم الجنرالان محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي ورفاقهما تحدياً صارخاً للأعراف الدبلوماسية والاتفاقات الدولية، وهو بمثابة إعلان الحرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

كما تجدد المقاومة الإسلامية حركة النجباء موقفها الداعم للجمهورية الإسلامية في حقها بالدفاع عن النفس وفي الوقت نفسه حقها بالرد على هذه الانتهاكات في المكان والزمان اللذين تختارهما ونعلن أننا على أهبة الاستعداد لاتخاذ أي إجراء يمثل رداً على هذه الانتهاكات التي ترتكبها القوات الصهيونية المحتلة متجاهلة كل الأعراف والمواثيق الدولية لا سيما الجرائم المريعة التي ترتكب كل يوم في غزة تحت مرأى ومسمع العالم أجمع.
مصدر : وكالات
رقم : 1126522
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