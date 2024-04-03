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الأربعاء 3 نيسان 2024 ساعة 12:22

‘‘فلسطين وتطور دبلوماسية الجوار‘‘ کان محور اهتمام الإعلام الباكستاني في سفارة إيران

‘‘فلسطين وتطور دبلوماسية الجوار‘‘ کان محور اهتمام الإعلام الباكستاني في سفارة إيران
وأفادت مصادر صحفية، انه استضاف السفير الإيراني رضا أميري مقدم مساء امس لقاء ودي لشخصيات إعلامية بارزة ومسؤولين في الصحف الباكستانية بمناسبة شهر رمضان المبارك في سفارة بلادنا في إسلام آباد.

ووجه في بداية كلمته التحية إلى الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم الغالية من أجل تعزيز العدالة والحقيقة والسلام والصداقة في جميع أنحاء العالم، ودعا المشاركين إلى إحياء ذكرى العشرات من الصحفيين الذين استشهدوا في حرب غزة للكشف عن الحقيقة والتنوير عن جرائم وإبادة الكيان الصهيوني، الذين ضحوا بحياتهم، للصمت دقيقة.

وأضاف: هاجم الكيان الصهيوني مساء الاثنين سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا في انتهاك لكافة القوانين والأنظمة الدولية واتفاقيات جنيف. واستشهد في هذا الهجوم الوحشي 7 مسؤولين عسكريين إيرانيين.

وأكد أميري مقدم؛ من المتوقع من جميع وسائل الإعلام، أثناء تسليط الضوء على الإبادة الجماعية لشعب غزة وفلسطين على يد الكيان الصهيوني، تقديم الداعمين والمتواطئين لهؤلاء المجرمين إلى الرأي العام العالمي.

وقال: في الوضع الراهن الذي يعيشه العالم، ارتكب الكيان الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية في قطاع غزة من خلال انتهاك السلام والأمن في العالم، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 30 ألف طفل ورجل وامراة. ودُمرت المباني والبنى التحتية في فلسطين وغزة. وفي الوقت نفسه، لا تزال الروايات الخادعة عن الدفاع عن حقوق الإنسان تُسمع كل يوم.

كما ثمن السفير الإيراني ردود الفعل والمواقف القوية للحكومة والشعب ووسائل الإعلام الباكستانية ضد جرائم الكيان الصهيوني.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل منذ فترة طويلة لتعزيز علاقاتها مع جارتها وشقيقتها وصديقتها باكستان، في إطار سياسة الجوار وإعطاء الأولوية لعلاقات الصداقة مع جيرانها.

وأضاف أميري مقدم: إن نهج تطوير العلاقات مع الجيران من قبل حكومة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد رئيسي أدى إلى تسريع هذه العملية. فقد شهدنا خلال العام الماضي، وعلى الرغم من العقوبات غير القانونية، العديد من التطورات في مختلف أبعاد العلاقات الإيرانية الباكستانية، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية.

وقال سفير إيران لدى باكستان: في الوضع الحالي، ينبغي أن تتركز الأولويات على استخدام القدرات والمرافق الموجودة في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والسياحة. ويمكن الاستفادة من القدرات والروابط المشتركة في مختلف المجالات التاريخية والحضارية واللغوية والدينية والجغرافية والعرقية والثقافية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة والتخفيف من حدة الفقر وتحقيق الرخاء وتحسين سبل عيش شعوب المنطقة.

وفي ختام كلمته أعرب أميري مقدم عن خالص تقديره للتفاعل البناء والإيجابي والدعم والتعاون من جانب وسائل الإعلام في اتجاه تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين إيران وباكستان وتغطية الأخبار والتطورات في إيران وباكستان.
مصدر : وكالات
رقم : 1126523
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