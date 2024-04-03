الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 نيسان 2024 ساعة 12:39

إدارة بايدن تسعى لإرسال طائرات مقاتلة قيمتها 18 مليار دولار لـ‘‘إسرائيل‘‘

إدارة بايدن تسعى لإرسال طائرات مقاتلة قيمتها 18 مليار دولار لـ‘‘إسرائيل‘‘
وأرسلت وزارة الخارجية مؤخرًا إشعارًا غير رسمي إلى لجنتين تابعتين للكونغرس لبدء عملية مراجعة تشريعية لهذا الأمر، وهي خطوة أولى نحو منح الوزارة تصريحًا رسميًا لنقل ما يصل إلى 50 طائرة.

وتم الإبلاغ عن طلب شراء طائرات F-15 في وقت سابق من قبل موقعي “بوليتيكو” و”سي إن إن” وأكده مسؤولان أمريكيان لصحيفة “نيويورك تايمز” وستشمل الصفقة، التي ستكون واحدة من أكبر مبيعات الأسلحة الأمريكية لتل أبيب منذ سنوات، ذخائر وتدريبًا وأشكال دعم أخرى.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة قامت بتسريع بعض الأسلحة للحرب الإسرائيلية في غزة، إلا أن طائرات F-15 لن يتم تسليمها قبل خمس سنوات على الأقل.

ومع سرعة قصوى تبلغ حوالي 2000 ميل في الساعة، فإن الطائرة F-15 قادرة على القتال جو-جو وقصف الأهداف على الأرض.

وقد استخدم الإحتلال طائرات إف-15 التي تمتلكها بالفعل لضرب غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1126525
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
3 نيسان 2024
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
3 نيسان 2024
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
3 نيسان 2024
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
3 نيسان 2024
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
3 نيسان 2024
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
3 نيسان 2024
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
3 نيسان 2024
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
3 نيسان 2024
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
2 نيسان 2024
طوفان الأحرار في دمشق.. مؤتمر “القدس لشباب فلسطين” يعقد دورته الـ 18
طوفان الأحرار في دمشق.. مؤتمر “القدس لشباب فلسطين” يعقد دورته الـ 18
2 نيسان 2024
مسؤول يمني: يوم القدس العالمي حدث كبير ومدوي وعالمي
مسؤول يمني: يوم القدس العالمي حدث كبير ومدوي وعالمي
2 نيسان 2024
سورية واليوم العالمي للقدس
سورية واليوم العالمي للقدس
2 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان