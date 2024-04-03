قائد الثورة: فشل الكيان الصهيوني في غزة سيستمر

وفي كلمته بجمع كبار مسؤولي البلاد قال قائد الثورة الإسلامية: إن فشل الكيان الصهيوني في غزة سيستمر، وهذا الكيان سيكون على وشك الانحدار والانحلال.



وأضاف: إن الجهود اليائسة مثل تلك التي قاموا بها في سوريا لن تنقذهم من الفشل.. وبطبيعة الحال، سيتم صفعهم بهذا الإجراء.



وقال قائد الثورة إن ما تقوم به إسرائيل لن ينقذها من الفخ الذي أوقعت نفسها، فيه وهي في طريقها إلى الزوال، مضيفا: سيرى شبابنا تحرير القدس وسيصلون في الأقصى ويحتفل العالم الإسلامي بنهاية الكيان المحتل.



وفي مداخلة قبل أداء فريضة المغرب بجموع المصلين قال قائد الثورة: سيكون يوم القدس هذا العام بمثابة احتجاج دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب، أي أنه إذا كانت الدول الإسلامية فقط تحتفل بيوم القدس في السنوات السابقة، فإن يوم القدس هذا العام سيتم الاحتفال به بشكل كبير في الدول غير الإسلامية.



وعقد مساء اليوم الأربعاء 3 أبريل اللقاء الرمضاني السنوي بين سماحة قائد الثورة الاسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي وجمع من كبار مسؤولي البلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي.



وفي مستهل هذا اللقاء، في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، ألقى الرئيس رئيسي كلمة بالمناسبة، وأعقبتها صلاة المغرب والعشاء بإمامة قائد الثورة الاسلامية بعد أن ألقى كلمته بالجموع الحاضرة.



ويعد اللقاء الرمضاني بالنسبة لمسؤولي البلاد من أهم اللقاءات السنوية التي تجمعهم مع قائد الثورة، والذي عادة ما يتضمن تصريحات سماحته حول القضايا المهمة والسياسات العامة والخطط المستقبلية في البلاد.