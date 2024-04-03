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الأربعاء 3 نيسان 2024 ساعة 19:38

لأول مرة.. مناورات روسية - إريترية في البحر الأحمر

لأول مرة.. مناورات روسية - إريترية في البحر الأحمر
وأشار المكتب الإعلامي لأسطول المحيط الهادئ أن مراسم ترحيب أقيمت على الرصيف احتفالا بتلبية الدعوة الأولى لسفينة روسية إلى إريتريا في تاريخ روسيا الحديث، وقد حضر الفعالية ممثلون للإدارة المحلية وسلاح البحرية الأريتري.

رسو سفينة أسطول المحيط الهادئ استمر لعدة أيام، وبعد ذلك واصلت الفرقاطة تنفيذ جدول رحلاتها البحرية لمسافات طويلة.

زيارة السفينة إلى ميناء "مصوع"، جرى خلالها تنظيم برنامج ثقافي ورياضي حافل للبحارة. حيث قام طاقم الفرقاطة بزيارة للمعالم المهمة في جولات سياحية، كما جرى تنظيم مباريات رياضية ودية على شرف بحارة البلد الضيف.
رقم : 1126582
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