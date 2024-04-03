الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 نيسان 2024 ساعة 19:58

تايوان.. 4 قتلى وعشرات الجرحى بأعنف زلزال منذ ربع قرن

تايوان.. 4 قتلى وعشرات الجرحى بأعنف زلزال منذ ربع قرن
وأعلنت إدارة الطقس المركزية في تايوان أن الزلزال وقع على عمق خمسة عشركيلومترا ونصف قبالة ساحل الجزيرة الشرقي وأدى إلى عشرات الهزات الارتدادية في العاصمة تايبيه وغيرها بقوة بلغت أربع درجات أو أكثر.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يقع مركز الزلزال على بعد حوالي ثمانية عشر كيلومترا جنوب مقاطعة هوالين ومع توقف الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية التي تربط مدينة هوالين ببقية تايوان اضطرت فرق الإنقاذ إلى دخول المنطقة عن طريق الجو، هذا فيما أبلغ عدد من السكان عن انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الإنترنت في جميع أنحاء الجزيرة.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواج تسونامي صغيرة وصلت إلى أجزاء من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية ولكن فيما بعد تم خفض التحذير السابق من تسونامي إلى توجيه إرشادي.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية الصينية شعر سكان عدة مناطق في مقاطعة فوجيان الصينية بالزلزال وكذلك سكان مناطق بعيدة مثل شنغهاي شعروا أيضا بالهزات الأرضية.

ويعد هذا الزلزال الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ عام 1999، حيث قتل آخر زلزال بقوة 7.6 درجات نحو الفين واربعمئة شخص ودمر كليا أو جزئيا حوالي خمسين ألف مبنى مما جعله واحدا من أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.
رقم : 1126587
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
3 نيسان 2024
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
3 نيسان 2024
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
3 نيسان 2024
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
3 نيسان 2024
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
3 نيسان 2024
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
3 نيسان 2024
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
3 نيسان 2024
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
3 نيسان 2024
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
2 نيسان 2024
طوفان الأحرار في دمشق.. مؤتمر “القدس لشباب فلسطين” يعقد دورته الـ 18
طوفان الأحرار في دمشق.. مؤتمر “القدس لشباب فلسطين” يعقد دورته الـ 18
2 نيسان 2024
مسؤول يمني: يوم القدس العالمي حدث كبير ومدوي وعالمي
مسؤول يمني: يوم القدس العالمي حدث كبير ومدوي وعالمي
2 نيسان 2024
سورية واليوم العالمي للقدس
سورية واليوم العالمي للقدس
2 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان