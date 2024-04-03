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الأربعاء 3 نيسان 2024 ساعة 20:26

دعوى قضائية في الدنمارك لوقف صادرات الأسلحة لـ'إسرائيل'

دعوى قضائية في الدنمارك لوقف صادرات الأسلحة لـ
جاء ذلك وفق بيان مشترك أصدرته، الأربعاء، عدة منظمات غير حكومية في الدنمارك بينها منظمة العفو الدولية وأوكسفام الدنمارك.

وأكد البيان، أن بعض الأسلحة والمعدات العسكرية التي صدرتها الدنمارك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي "استخدمت للمساهمة في إبادة جماعية محتملة".

وأضافت أن هذا الوضع يتعارض مع معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة.

وأشار البيان، إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية وجهاز الشرطة بهدف حماية المدنيين في غزة وللتأكد من عدم مساهمة الدنمارك في الجرائم ضد المدنيين.

ولفت إلى مطالبة المنظمات من المحكمة تعليق تصاريح تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي أثناء استمرار القضية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدوانا مدمرا على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
 
رقم : 1126595
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