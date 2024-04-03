الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 3 نيسان 2024 ساعة 21:14

بريطانيون يحطمون مصنع أسلحة يدعم 'إسرائيل'

بريطانيون يحطمون مصنع أسلحة يدعم
وقالت مجموعة "العمل الفلسطيني" إن "النشطاء قاموا بتسلق المصنع الذي يصنع مكونات الصواريخ والطائرات المقاتلة من طراز F-35 التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة".

وأكدت أنه "من خلال احتلال السطح، يوقف النشطاء إنتاج الأجزاء المهمة للصواريخ والطائرات المقاتلة الإسرائيلية. في حين أن حكومتنا تساعد في الإبادة الجماعية في غزة، فإن الأمر متروك للشعب لإغلاق آلة الحرب الاسرائيلية".

وقال متحدث باسم قوة الشرطة المحلية إن الضباط تلقوا بلاغا في الساعة 5:04 صباح أمس الثلاثاء عن اقتحام المبنى، وعند انتشارهم في الموقع، عثروا على أربعة أشخاص على سطح المبنى.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت العديد من النشطاء وهم يحطمون النوافذ والسقف، معلنين معارضتهم للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقالت المجموعة عبر منصة "إكس" إنه تم اعتقال النشطاء الأربعة بعد أن أوقفوا قطع للصواريخ الإسرائيلية.

ومنحت شركة Teledyne ما لا يقل عن 86 ترخيصا لتصدير أسلحة إلى الكيان الصهيوني بين عامي 2009 و2014، وفقا لتقرير موقع Freedom News، نقلا عن سجلات من الحملة البريطانية ضد تجارة الأسلحة (CAAT).

وقال التقرير إن المصنع المعني "يقوم بتصنيع مكونات مهمة لأنظمة الصواريخ" التي ينشرها الجيش الإسرائيلي في غزة.

ولم تكن عملية الاقتحام التي هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها النشطاء الشركة، فقد استخدم أعضاء من نفس المجموعة مطارق ثقيلة لاقتحام موقع Teldyne في ويلز في ديسمبر 2022، مما أدى إلى تدمير أجهزة الكمبيوتر والتسبب في خسائر تدعي المجموعة أنها مليون جنيه إسترليني.
رقم : 1126614
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
3 نيسان 2024
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
3 نيسان 2024
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
3 نيسان 2024
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
3 نيسان 2024
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
3 نيسان 2024
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
3 نيسان 2024
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
3 نيسان 2024
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
3 نيسان 2024
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
2 نيسان 2024
طوفان الأحرار في دمشق.. مؤتمر “القدس لشباب فلسطين” يعقد دورته الـ 18
طوفان الأحرار في دمشق.. مؤتمر “القدس لشباب فلسطين” يعقد دورته الـ 18
2 نيسان 2024
مسؤول يمني: يوم القدس العالمي حدث كبير ومدوي وعالمي
مسؤول يمني: يوم القدس العالمي حدث كبير ومدوي وعالمي
2 نيسان 2024
سورية واليوم العالمي للقدس
سورية واليوم العالمي للقدس
2 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان