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الأربعاء 3 نيسان 2024 ساعة 21:22

الذهب يستقر بعد ارتفاعات قياسية مدفوعة بالبحث عن ملاذ آمن

الذهب يستقر بعد ارتفاعات قياسية مدفوعة بالبحث عن ملاذ آمن
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2272.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.09 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وعزا محللون التراجع الطفيف في أسعار الذهب إلى ارتفاع في عوائد السندات الأميركية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2293.20 دولار.

وساهمت عمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات على الملاذات الآمنة وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية في زيادة مكاسب الذهب بنحو عشرة بالمئة منذ بداية العام.

وقال صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الثلاثاء إنهم يعتقدون أنه سيكون من "المعقول" خفض أسعار الفائدة الأميركية ثلاث مرات هذا العام، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية القوية في الآونة الأخيرة أثارت شكوك المستثمرين حول هذه النتيجة.

ويترقب المستثمرون حاليا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بحثا عن إشارات على موعد أول خفض لسعر الفائدة.

ويميل الذهب إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، والتي تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 26.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 925.95 دولار،واستقر البلاديوم عند1003.50 دولار.
رقم : 1126616
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