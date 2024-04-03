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الأربعاء 3 نيسان 2024 ساعة 21:28

اعتقال مواطنين طاجيكيين اثنين في داغستان متورطين بهجوم موسكو

اعتقال مواطنين طاجيكيين اثنين في داغستان متورطين بهجوم موسكو
وقالت المتحدثة باسم المحكمة العليا في داغستان زاريما مامايفا: "تلقت محكمة مقاطعة سوفيتسكي في مدينة محج قلعة التماسات من سلطات التحقيق لاتخاذ إجراءات وقائية تتمثل في احتجاز رجلين من مواليد العامين 2000 و2003 يشتبه في ارتكابهما جرائم بموجب الجزء 2 من المادة 205.5 والجزء 4 من المادة 222 من القانون الجنائي الروسي".

وأشارت المتحدثة إلى أن القرار اتخذ في الثالث من أبريل حيث تم اختيار إجراء وقائي بسجن المحتجزين لمدة شهر و28 يوما، حتى الأول من يونيو 2024.

وبحسب مواد القضية، فإن المشتبه بهما مواطنان من طاجيكستان، انضما خلال تواجدهما في الأراضي الروسية إلى وحدة تابعة لمنظمة إرهابية دولية، في موعد لا يتجاوز شهر فبراير 2024.

وبحسب المحققين حصل المحتجزان على الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني، وقاما بنقلها وتخزينها في مكان إقامتهما في مدينة كاسبيسك.

وكانت قد أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية الأحد الماضي اعتقال 3 مسلحين بعملية أمنية خاصة صباح اليوم في مدينة كاسبيسك بداغستان.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم الاثنين أنه أوقف أنشطة خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص، مشيرا إلى أن المحتجزين متورطون بشكل مباشر في تمويل وتوفير الاسلحة لمرتكبي الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس.

كما ثبت أنهم كانوا يستعدون لهجوم إرهابي في كاسبيسك وأجروا استطلاعا للمنطقة وجمعوا قنبلة واشتروا أسلحة آلية وخططوا لمغادرة الاراضي الروسية بعد الهجوم مباشرة.

وكان هجوم إرهابي قد وقع بقاعة "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس أسفر عن 144 قتيلا وأكثر من 600 مصاب.
رقم : 1126618
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