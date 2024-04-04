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الخميس 4 نيسان 2024 ساعة 07:56

اليمن يحيي"يوم القدس العالمي"بنصب لوحات مزيّنة بالعلم الفلسطيني

اليمن يحيي"يوم القدس العالمي"بنصب لوحات مزيّنة بالعلم الفلسطيني
هنا في أحد الشوارع الرئيسية بوسط العاصمة اليمنية صنعاء تنتصب هذه اللوحة التي تتزين بالعلم الفلسطيني وتحمل شعار "يوم القدس العالمي" وكذلك شعار"طوفان الاحرار" ضمن الفعاليات والمظاهر الإحتفالية بيوم القدس لاحيائه في اليمن باكثر من طريقة وشكل.

هذه اللافتة هي واحدة من مئات اللافتات التي امتلأت بها شوارع صنعاء وعدة محافظات ومدن يمنية اخرى وهنا في نفس المكان تجاورها عدة لافتات من منطلق التعبير عن أهمية "يوم القدس العالمي" بالنسبة لليمنيين وبالنسبة لاهميته في تجديد وعي الشعوب بمحورية وأولوية القضية الفلسطينية وكذلك توحيد اهتمامات ورؤى البلدان الاسلامية والعربية تجاه القضية الفلسطينية وكذلك مواجهة مشروع الكيان الصهيوني وادواته.

وتتعدد مظاهر إحياء "يوم القدس العالمي" في اليمن هذه المرة ومنها انتشار هذه اللوحات في مختلف الشوارع خاصة وان المناسبة هذا العام تأتي بخصوصية مختلفة، بالنظر لما تحفل به الاراضي الفلسطينية من أحداث ساخنة لتتحول المناسبة بمجرد الاحياء فقط الى فرصة لابداء المزيد من الدعم والمناصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني ولفصائل المقاومة.
رقم : 1126696
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