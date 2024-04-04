الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 نيسان 2024 ساعة 07:57

مادورو: "العدل الدولية" لم تفعل شيئاً للفلسطينيين

مادورو: "العدل الدولية" لم تفعل شيئاً للفلسطينيين
وأشار مادورو إلى أنّ المحكمة "لم تفعل شيئاً في هذه اللحظة التاريخية، من أجل حماية حق الشعب الفلسطيني"، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها "إسرائيل".

كذلك، ندّد بأداء "العدل الدولية" وغيرها من المؤسسات الدولية، مؤكداً أنّ هذه المنظمات "تُركت عاريةً"، وموضحاً أنّها "في خدمة القوى الإمبريالية". 

وتساءل مادورو: "ألم يشاهد أحد كيف قتلوا 7 مبشّرين إنسانيين من الغرب (في إشارة إلى استهداف الاحتلال أعضاء من المطبخ المركزي العالمي)، في حين قال نتنياهو إنّ ذلك لم يكن متعمداً؟ وهل عمليات القتل الأخرى متعمدة؟ أم لم تروا كيف تم تدمير المستشفى الرئيسي الذي استغرق بناؤه عشرات السنين ("الشفاء")، حيث ظهرت مئات الجثث في كل طابق؟ أم أنّ لا أحد يتألم لفلسطين؟" 

وإذ أعرب الرئيس الفنزويلي عن القلق العميق إزاء استشهاد عشرات الآلاف في قطاع غزة، وتدمير المستشفيات فيه من جانب الاحتلال الإسرائيلي، فإنّه شدد على أنّ بلاده "تشارك في النقاش العالمي وتطالب بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

"واشنطن تحضّر للتصعيد ضدّ كاراكاس في إيسيكيبو"
على صعيد آخر، أكد الرئيس الفنزويلي وجود معلومات تفيد بـ"إقامة قواعد ومراكز عسكرية سرية للقيادة الجنوبية في الجيش الأميركي، ولوكالة الاستخبارات المركزية، في إقليم إيسيكيبو الذي تديره غوايانا مؤقتاً".

وأوضح مادورو أنّ الهدف من ذلك هو التحضير لشنّ هجمات على سكان توميريمو وجنوبي وشرقي فنزويلا، إلى جانب الاستعداد للتصعيد ضدّ كاراكاس".

وأضاف أنّ رئيس غوايانا، عرفان علي، "لا يحكم"، معتبراً أنّ الحكم الفعلي هو "للقيادة الجنوبية والسي آي إيه، اللذين يسيطران على الكونغرس في غوايانا، وعلى الحزبين اللذين يشكّلان الحكومة وأغلبية المعارضة، وعلى الحكومة والدفاعات والشرطة".

وتابع: "أقول هذا بذكاء، وبجرأة وحماسة وطنية وتصميم، سنستعيد حقوقنا التاريخية في غويانا إسيكيبو عاجلاً وليس آجلاً، أقسم على ذلك!".
رقم : 1126697
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
4 نيسان 2024
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
3 نيسان 2024
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
3 نيسان 2024
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
3 نيسان 2024
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
3 نيسان 2024
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
3 نيسان 2024
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
3 نيسان 2024
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
3 نيسان 2024
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
3 نيسان 2024
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
3 نيسان 2024
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
2 نيسان 2024
طوفان الأحرار في دمشق.. مؤتمر “القدس لشباب فلسطين” يعقد دورته الـ 18
طوفان الأحرار في دمشق.. مؤتمر “القدس لشباب فلسطين” يعقد دورته الـ 18
2 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان