الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 نيسان 2024 ساعة 07:58

خشية من الرد الإيراني.. الاحتلال يجنّد عناصر احتياط في الدفاع الجوي

خشية من الرد الإيراني.. الاحتلال يجنّد عناصر احتياط في الدفاع الجوي
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية بدورها عن الناطق باسم "جيش" الاحتلال، أنه "بعد تقدير للوضع سيتم تعزيز تشكيل الدفاع الجوي، ومن ضمن ذلك تجنيد عناصر احتياط".

وفي سياق متصل، انتقد عضو "كنيست" الاحتلال، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان،الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق، قائلاً "لا أعرف من يقف وراء القرار، ولكن إذا كان أي شخص يعتقد أن الإيرانيين سوف يتراجعون أو يغيرون أجندتهم، فهم لا يفعلون ذلك".

وأضاف ليبرمان: "لا نعرف من أين سيكون رد فعلهم، وأين سيكون، وكيف سيكون، لكن إذا كنت اليوم وزيراً فإن أول شيء يجب أن أفكر فيه هو إمكانية التصعيد"، متابعاً: "الإيرانيون لن يستسلموا. لن يستسلموا ولن ينخدعوا، وعلينا أن نكون في غاية اليقظة. نحن نعرف الإيرانيين".

كما انتقد ليبرمان بشدة، أعضاء "كابينت الحرب" الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، وفي حديث لإذاعة "103fm" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عبّر ليبرمان عن انتقاده لأعضاء "الكابينت"، مبيناً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار داخل هذا المجلس الوزاري المصغر منذ ثلاثة أشهر.

 وأوضح ليبرمان أنه منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي، كان من المفترض أن تحقق "إسرائيل" السيطرة العملياتية في قطاع غزة، ولكن الحقيقة أنه ليس لديها حتى اليوم أي سيطرة عملياتية، ومن تسيطر هي حماس.

وشدّد ليبرمان أن ما يجري في الوقت الراهن داخل "كابينت الحرب" هو صراع على السلطة، لاعتبارات سياسية، قائلاً "هذه ليست طريقة تدار بها الحرب على غزة".
رقم : 1126698
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
4 نيسان 2024
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
3 نيسان 2024
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
3 نيسان 2024
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
3 نيسان 2024
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
3 نيسان 2024
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
3 نيسان 2024
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
3 نيسان 2024
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
3 نيسان 2024
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
3 نيسان 2024
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
3 نيسان 2024
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
2 نيسان 2024
طوفان الأحرار في دمشق.. مؤتمر “القدس لشباب فلسطين” يعقد دورته الـ 18
طوفان الأحرار في دمشق.. مؤتمر “القدس لشباب فلسطين” يعقد دورته الـ 18
2 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان