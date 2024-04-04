إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد

وأكّد أحمدي أنّ القوات الإيرانية اشتبكت مع عناصر التنظيم، وأحبطت الهجوم بشكلٍ كلي، وأنّ العمليات المتزامنة للإرهابيين في تشابهار وراسك، "باءت بالفشل في ظل التصدي لهم من قبل القوات الأمنية وإنفاذ القانون".



وأعلن المساعد الأمني استشهد 3 من قوات الأمن في إيران.



في غضون ذلك، أشار إلى أنّه تم القضاء على 8 من العناصر الإرهابية المهاجمة، ومن تبقى منهم لازالوا محاصرين في مدينتي تشابهار وراسك، مؤكّداً أنّه من الممكن أن يرتفع عدد القتلى من الإرهابيين في الساعات المقبلة.



وعن آخر تفاصيل الاشتباكات في جنوب سيستان وبلوشستان، قال أحمدي، فجر اليوم الخميس، إنّه في راسك، هزم الإرهابيون تماماً وتحاصرهم قوات الأمن.



وفي منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تعرّضت المنطقة نفسها لهجوم إرهابي أيضاً، حيث استشهد عناصر من قوى الأمن في مدينة سيستان وبلوشستان، بينما قُتل وأُصيب عدد من الإرهابيين.