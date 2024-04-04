يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 33037 شهيداً و75668 جريحاً



– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 6 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 62 شهيداً و91 جريحاً



– استشهاد عدد من الفلسطينيين في اليوم الـ 181 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة



– وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة