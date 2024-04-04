منظمات إغاثية تؤكد هجمات الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ الممنهجة ضدها

وقالت منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الأميركية، إن “موظفيها تعرضوا للقصف بعد أن غادروا الاثنين مستودعا في دير البلح، وسط القطاع، حيث أفرغوا أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية، وكانت السيارات التي تقلهم تحمل شعار المنظمة الخيرية التي نسقت مع الجيش الإسرائيلي حركتهم”.



وقال المسؤول لدى منظمة “الطوارئ الأولى” الدولية، بنجامين غودان، إن “المجتمع الإنساني يشعر أنه معرض للخطر لدى تنفيذ عملياته في غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي”.



وقالت كاميلا دوغليوتي، من منظمة هانديكاب إنترناشيونال، التي تعرض مقرها في مدينة غزة للقصف في نهاية كانون الثاني الماضي، إن “مستوى المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني مرتفع للغاية في مناطق معينة من جنوب ووسط غزة وغير مقبول في جميع المناطق الأخرى”.



