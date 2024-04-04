اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض

وقال الصليب الأحمر الدولي إن "مساعدات ورعاية صحية أقل تعني أملاً أقل" في غزة، وكل انهيار في النظام الصحي هو "دمار للمدنيين"، محذراً من أن نظام الرعاية الصحية يواجه الصدمة تلو الأخرى، "ويفقد المرضى إمكانية الحصول على الرعاية الطارئة".



وكانت منظمة "أطباء بلا حدود"، قد عبّرت عن شعورها "بالذهول من الدمار، الذي لحق بمجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي ودمّره بالكامل غرب مدينة غزة".



كما ذكرت أنها "مصدومة أمام تحول مستشفى الشفاء إلى أنقاض بعد 14 يوماً من الهجمات، التي نفذتها القوات الإسرائيلية داخل المنشأة و حولها".



وأوضحت المنظمة في بيانها "أن أكبر مستشفى في غزة، أصبح الآن خارج الخدمة".