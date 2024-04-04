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الخميس 4 نيسان 2024 ساعة 10:41

العراق والجزائر يدينان العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ على القنصلية الإيرانية بدمشق

العراق والجزائر يدينان العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ على القنصلية الإيرانية بدمشق
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان: إن السوداني عبر خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أمس بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن خالص تعازي العراق حكومةً وشعباً بضحايا العدوان الصهيوني على مبنى القنصلية وإدانته الشديدة لهذا العدوان الآثم.

وأشار السوداني إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية العمل على تعزيزها بما يصبّ في مصلحة الشعبين الصديقين.

كما أكد أن استمرار العدوان على غزّة سيؤدي بالمنطقة وأمنها إلى منزلقات خطيرة، داعياً المجتمع الدولي إلى تولّي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ومنع امتداد الصراع إلى أرجاء المنطقة.

بدورها أدانت الجزائر بشدة العدوان الصهيوني على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً للأعراف الدولية وتعدياً سافراً على سيادة سورية الشقيقة.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان: إن الجزائر تعرب عن استنكارها البالغ لهذا الفعل الإجرامي الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية المعنية بحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، فضلاً عن كونه تعدياً خطيراً على سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وتوجهت الجزائر في بيانها بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، كما جددت تضامنها التام مع إيران وسورية أمام هذا العدوان السافر الذي يهدد بتصعيد الأوضاع وتعميق حالة اللاأمن واللااستقرار في المنطقة برمتها.
مصدر : وكالات
رقم : 1126741
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