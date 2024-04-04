منظمة دولية تكشف عن جريمة حرب ارتكبتها ‘‘إسرائيل‘‘ في 31 أكتوبر

وقالت المنظمة إن الغارة الإسرائيلية على مبنى بغزة قتلت 106 مدنيين -منهم 54 طفلا- وهي تشكل جريمة حرب مفترضة.



وأكدت المنظمة أنه على حكومات الدول تعليق نقل الأسلحة إلى كيان الاحتلال "الإسرائيلي" ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.



ويأتي التحقيق في الوقت الذي لا زالت به دول وعلى رأسها الولايات المتحدة تنكر ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في القطاع.



وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 181 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.