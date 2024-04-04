الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 نيسان 2024 ساعة 17:01

سفارة أوكرانيا ردّت على مقال للسفير الروسي: الدبلوماسية الروسية فقدت المهنية والمصداقية بتصريحاتها

سفارة أوكرانيا ردّت على مقال للسفير الروسي: الدبلوماسية الروسية فقدت المهنية والمصداقية بتصريحاتها
واشارت الى ان "منذ عامين، في 31 آذار تم تحرير مدينة بوتشا من الغزاة، والآن يعود المجرم إلى مسرح الجريمة في الفضاء الإعلامي. روسيا تستمر بطريقة خرقاء في تبرئة نفسها وتحويل اللوم عن نفسها. لكن جنود الفوج 234 المحمول جواً من بسكوف (أو ما تبقى منهم) يعرفون الحقيقة هم وأقاربهم، لأن المحررين الأبطال كانوا يتفاخرون في محادثاتهم الهاتفية حول جرائم القتل والتعذيب وسرقة المدنيين التي ارتكبوها".

ولفتت الى ان "الرواية الأولى للسفير الروسي عن «بادرة حسن النية» هي مرآة ملتوية لخيالهم. الجيش الروسي لم يتراجع وهو يجرّ أذيال الخيبة إلا عندما تلقى صداً لائقاً. لقد زادت تباعاً بادرات حسن النية هذه - فتحرير منطقة خاركيف أصبح بلغة نظام بوتين إعادة تموضع، والانسحاب من مدينة خيرسون أصبح تموضعاً في مواقع أكثر ملاءمة وبالتالي، فإن المحتلين لم يكن لديهم أي نوايا حسنة في منطقة كييف، وعلى العكس من ذلك فهم تركوا المئات من القتلى ليس فقط في بوتشا، ولكن أيضًا في البلدات المجاورة".

ثانيا، تم إجراء تحقيقات مستقلة في مأساة بوتشا من صحافيين من بي بي سي، بيلد، رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، بيلينجكات، دويتش فيله، الغارديان، نيويورك تايمز، وأسوشيتد برس. لقد رأى الصحافيون بأم أعينهم جثث الأشخاص الذين تم إطلاق النار على أجسادهم وهم مقيدي الأيدي، وقد تعرضوا للتعذيب في أقبية منازلهم. هذه القسوة صدمت العالم، ولم يبقَ إلا روسيا وحدها التي تواصل التأكيد لنفسها أن جيشها لم يفعل ذلك. ولكن القاتل الذي يقتل مرة، لا يمكن أن يتوقف، لذلك بعد عودة هؤلاء الناجين القلائل إلى أراضي روسيا، يجب أن نتوقع جرائم قتل جديدة، ولكن هذه الكرة لمواطنيهم".

وتابعت، "ثالثاً، يستند السفير إلى التحقيق الذي أجرته صحيفة The Guardian، والذي يُزعم أنه أثبت أن "معظم الوفيات حدثت نتيجة للألغام المضادة للأفراد التي يستخدمها الأوكرانيون". في الواقع، كانت الاستنتاجات التي توصلت إليها صحيفة The Guardian تتعارض تمامًا مع تلك التي نشرتها الدعاية الروسية. بالإضافة إلى ذلك، فالجيش الروسي يمتلك عددًا كبيرًا من نفس الأسلحة. وبحسب استنتاجات خبراء الطب الشرعي الذين عاينوا جثث القتلى من سكان بوتشا، فإن 85% منهم ماتوا متأثرين بطلقات نارية من أسلحة خفيفة، معظمها في الرأس. إن وحشية وهمجية المحتلين الروس في بوتشا وغيرها، دانها قادة أكثر من 50 دولة وأكثر من 20 منظمة دولية. وأيدت 44 دولة المبادرة الأوكرانية لإنشاء محكمة خاصة لروسيا لمحاكمتها على جريمة العدوان. أما بالنسبة لنداءات السفير روداكوف إلى الأمم المتحدة، فدعونا نذكره بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 آذار 2022، والذي يلزم روسيا بوقف الأعمال العدائية على أراضي أوكرانيا.

وأكدت إن "كان السفير الروسي في لبنان يأمل بشدة في ظهور الحقيقة وانتصارها، فسيُثبت المجتمع الدولي والدولة الأوكرانية حقيقة تورط كل المذنبين بارتكاب جرائم قتل وإبادة الشعب الأوكراني، وستحكم محكمة لاهاي على جميع المجرمين، لأن عشرات الآلاف من القبور في جميع أنحاء أوكرانيا تنتظر الحقيقة التي ستهزم الأكاذيب الروسية".
رقم : 1126800
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: الكيان الصهيوني سيتلقى الصفعة جراء عدوانه على القنصلية الايرانية في سوريا
قائد الثورة: الكيان الصهيوني سيتلقى الصفعة جراء عدوانه على القنصلية الايرانية في سوريا
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
4 نيسان 2024
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
4 نيسان 2024
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
3 نيسان 2024
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
3 نيسان 2024
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
3 نيسان 2024
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
3 نيسان 2024
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
3 نيسان 2024
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
3 نيسان 2024
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
3 نيسان 2024
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
3 نيسان 2024
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
3 نيسان 2024
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
2 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان