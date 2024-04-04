اقامة عرض بحري دعما لفلسطين شمالي مياه الخليج الفارسي

وقامت القطع البحرية ولنشات الصيد البحري، بهذا الاستعراض وهي ترفع اعلام الجمهورية الاسلامية الايرانية ومحور المقاومة لا سيما فلسطين، وذلك بقيادة بارجة الشهيد ابو مهدي المهندس، ومرت من أمام منصة الشهيد جهانغيري في مدخل نهر اروند.



وقال قائد المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري العميد مهدي هاشمي ان العرض المشترك للقطع البحرية ولنشات الصيد، تم بمشاركة 600 قطعة.



واضاف ان قوات التعبئة التي توجه اللنشات والزوارق والقطع البحرية للقوات البحرية للحرس الثوري، عبرت في هذا الاستعراض عن دعمها للشعب الفلسطيني واظهرت الاقتدار البحري للبلاد.