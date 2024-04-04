ستولتنبرغ: حلف الأطلسي لم ولن يكون طرفا في الصراع في أوكرانيا

إسلام تايمز (أوكرانيا) - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحلف "لم ولن يكون طرفا في الصراع في أوكرانيا".