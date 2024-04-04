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الخميس 4 نيسان 2024 ساعة 19:20
ستولتنبرغ: حلف الأطلسي لم ولن يكون طرفا في الصراع في أوكرانيا
واشار ستولتنبرغ الى انه "ليس لدينا أي خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، وليس هناك أي طلب لفعل ذلك".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1126829
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