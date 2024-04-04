الجيش الإسرائيلي يلغي الإجازات لجميع جنود وحداته القتالية

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وفقا لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات مؤقتاً لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".



وأضاف: "الجيش في حالة حرب، ونشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقا للاحتياجات".



وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال تعزيز منظومة دفاعاته الجوية، واستدعاء جنود احتياط، في إطار استعدادات تل أبيب لمواجهة "رد إيراني محتمل".



توعدت إيران بمعاقبة النظام الصهيوني عقابا مؤلما للقائد الإرهابي محمد رضا زاهدي ونائبه وخمسة ضباط آخرين استشهدوا يوم الاثنين الماضي في قنصلية طهران في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.



وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن قرار تعزيز الدفاعات الجوية واستدعاء القوات "أعقب تقييم التهديد"، إذ عكس تقرير إخباري بثته «القناة 12»، تكهنات الإحتلال بشأن ضربة انتقامية إيرانية محتملة، بإطلاق صواريخ بشكل مباشر من أراضيها.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أعلن في وقت سابق، يوم أمس، رفع درجة الاستعداد، لمواجهة التهديدات القادمة من جميع أنحاء الشرق الأوسط.



وفي كلمة ألقاها خلال التدريب على الاستعداد للجبهة الداخلية في حيفا، أشار غالانت الى أن المؤسسة الحربية الإسرائيلية توسع نطاق عملياتها ضد حزب الله والكيانات الأخرى التي تهددكيانهم المغتصب، وشدد على أن بلاده تضرب أعداءها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.