الصفحة الرئيسية
0
الخميس 4 نيسان 2024 ساعة 20:37

الفياض: الحشد الشعبي ضمانة لبقاء العراق ولن يقبل بظهور دكتاتور جديد

الفياض: الحشد الشعبي ضمانة لبقاء العراق ولن يقبل بظهور دكتاتور جديد
وقال الفياض في مؤتمر عشائري في ذي قار أنَّ "العشائر العراقية كانت هي المستجيب الأول لفتوى المرجعية الدينية العليا التي غيرت الواقع من الإنكسار والإحباط إلى التصدي والتقدم".

وأضاف أنَّ "العراق تجاوز الحقبة المظلمة بالغيرة والنخوة والحمية التي يمتلكها أبناء هذا البلد وفتوى المرجعية كانت هي الشرارة" مشيرا إلى أنَّ "العشيرة هي الوحدة الاجتماعية الأساسية في التاريخ وهي "جعل الهي".

ولفت الفياض إلى أنَّ "العشائر استطاعت حفظ الأمانة وتقديم الكثير للعراق منذ ثورة العشرين مرورا بالأحداث التي مرت على العراق طيلة العقود والسنوات الماضية" مشيرا إلى، أنَّ "الحشد الشعبي هو ضمانة لبقاء العراق وسيادته وعزته ونظامه الدستوري".

ونوّه إلى أنَّ "حكومة السوداني هي حكومة خدمة وطنية والجميع يلاحظ تصاعد تفاؤل الناس وثقتهم بالحكومة"، مبيناً أنَّ "السوداني مثابر ويواصل النهار بالليل لإنجاز ما كلف به .. بغداد تحولت الى ورشة عمل".

وتابع أنَّ "محافظة ذي قار تضج وتعج بكبار الشخصيات العشائرية التي لها بصمة في تاريخ العراق، وجدنا أبناء ذي قار شهداء في سنجار والضلوعية، حيث دفعهم الواجب الوطني والديني للذود عن البلد".
 
رقم : 1126852
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: الكيان الصهيوني سيتلقى الصفعة جراء عدوانه على القنصلية الايرانية في سوريا
قائد الثورة: الكيان الصهيوني سيتلقى الصفعة جراء عدوانه على القنصلية الايرانية في سوريا
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
4 نيسان 2024
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
4 نيسان 2024
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
3 نيسان 2024
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
3 نيسان 2024
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
القيادي في حركة حماس علي بركة لإسلام تايمز: بـ"طوفان الأقصى" غزة تفرض "طوفان الأحرار"
3 نيسان 2024
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
الشيخ عامر البياتي من الافتاء السني عن يوم القدس
3 نيسان 2024
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
3 نيسان 2024
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
3 نيسان 2024
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان
3 نيسان 2024
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
إيران تطالب بتحقيق دولي في جريمة مستشفى الشفاء.. والأمم المتحدة ترسل لجنة أممية
3 نيسان 2024
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
قائد الثورة يستقبل كبار مسؤولي الدولة اليوم
3 نيسان 2024
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
قائد الثورة: سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة
2 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟
تبادل كثيف لإطلاق النار شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان