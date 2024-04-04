الفياض: الحشد الشعبي ضمانة لبقاء العراق ولن يقبل بظهور دكتاتور جديد

وقال الفياض في مؤتمر عشائري في ذي قار أنَّ "العشائر العراقية كانت هي المستجيب الأول لفتوى المرجعية الدينية العليا التي غيرت الواقع من الإنكسار والإحباط إلى التصدي والتقدم".



وأضاف أنَّ "العراق تجاوز الحقبة المظلمة بالغيرة والنخوة والحمية التي يمتلكها أبناء هذا البلد وفتوى المرجعية كانت هي الشرارة" مشيرا إلى أنَّ "العشيرة هي الوحدة الاجتماعية الأساسية في التاريخ وهي "جعل الهي".



ولفت الفياض إلى أنَّ "العشائر استطاعت حفظ الأمانة وتقديم الكثير للعراق منذ ثورة العشرين مرورا بالأحداث التي مرت على العراق طيلة العقود والسنوات الماضية" مشيرا إلى، أنَّ "الحشد الشعبي هو ضمانة لبقاء العراق وسيادته وعزته ونظامه الدستوري".



ونوّه إلى أنَّ "حكومة السوداني هي حكومة خدمة وطنية والجميع يلاحظ تصاعد تفاؤل الناس وثقتهم بالحكومة"، مبيناً أنَّ "السوداني مثابر ويواصل النهار بالليل لإنجاز ما كلف به .. بغداد تحولت الى ورشة عمل".



وتابع أنَّ "محافظة ذي قار تضج وتعج بكبار الشخصيات العشائرية التي لها بصمة في تاريخ العراق، وجدنا أبناء ذي قار شهداء في سنجار والضلوعية، حيث دفعهم الواجب الوطني والديني للذود عن البلد".

