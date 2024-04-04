حزب الله يعلن استهدافه فريقا ‌‏فنيا إسرائيليا ومواقع مهمة تابعة للجيش

وأوضح حزب الله في بيان: "استهدف ‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024 فريقا ‌‏فنيا إسرائيليا أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة ‏المناسبة".‏



وأضاف حزب الله:‏ "استهدف ‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:20 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024، ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".



وأكد حزب الله: "‏استهدف ‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:45 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".‏