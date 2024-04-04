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الخميس 4 نيسان 2024 ساعة 21:52

الشيخ قاسم: اميركا واسرائيل تجران المنطقة إلى الحروب وإلى المشاكل

الشيخ قاسم: اميركا واسرائيل تجران المنطقة إلى الحروب وإلى المشاكل
واوضح قاسم في احتفال تأبيني في بيروت، بانه اليوم نحن نعلن عن شهدائنا ونحن فخورون، شهداؤنا نالوا ما تمنوا بموقع عظيم عند الله تعالى وهم جزءٌ من صناعة النصر، لأنَّ النصر لا يصنع إلَّا بالعطاء والدماء والتضحيات، أيُّ نصر موجود لدينا الآن هو ببركة الشهداء وأيُّ نصر مستقبلي هو ببركة الشهداء أيضاً. صحيح بأنَّ هذه التضحيات كبيرة لكن لا بُدَّ أن ألفت نظركم إلى أنَّ إسرائيل تُعتم تماماً على خسائرها العسكرية والبشرية من أجل أن تكمل بطريقة معيَّنة ومن أجل أن تثبِّط عزائم الطرف الآخر، ولكن خسائر العدو خسائر كبيرة جداً، إخواننا صوَّروا الكثير من الأفلام التي بينت حجم الخسائر عندهم ولكنهم لا يعلنون عنها، وهذا لا يهمنا أصلاً، على أقل تقدير ما لا يستطيعون إخفاؤه هو تهجير أكثر من 100 ألف مستوطن في الشمال، إضافة إلى إنهيار اقتصادي كبير في الكيان الإسرائيلي وخاصة في منطقة الشمال، إضافة إلى ذلك كل المستوطنين يعبِّرون بطرق مختلفة عن شعورهم بأنَّ حياتهم أصبحت مُدمرة، فهذه كلها نتائج حقيقية تحصل، وهناك ثمرة لهذه التضحيات التي تقدم، فلا يظننَ أحداً بأنَّنا لا نرى هذه النتائج حتى ولو أخفاها العدو.

ولفت الى انه يوجد سقف للمواجهة مع العدو الإسرائيلي رسمناه بإرادتنا وقناعتنا أنه سقف يتناسب مع متطلبات المواجهة والمعركة في هذه المرحلة وهذا السقف مرتبط بمدى العدوان، إن توسَّع العدو توسعنا وإن لم يتوسع بقي هذا السقف على وضعه ولا تراجع بالنسبة لنا عن هذه المواجهة إلى أن يتم الحل بإيقاف العدوان على غزَّة، وهذه القاعدة قاعدة حاكمة وقائمة في الوقت الذي نكون فيه مستعدين بشكل كامل لأيِّ تطورات يمكن أن تحصل حتى لا يباغتنا العدو لكن لا تراجع عن هذا السقف.
رقم : 1126866
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