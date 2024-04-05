الشخصيات الباكستانية تؤكد على المشاركة المهيبة في مسيرات يوم القدس العالمي

وترافقت المراسم مع مأدبة إفطار رمضانية أقامها رضا أميري مقدم سفير إيران لدى باكستان، بحضور مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية وسفراء ودبلوماسيين من مختلف الدول وأساتذة جامعات وإعلاميين في فندق ماريوت الدولي في مدينة إسلام آباد.



ومن الحاضرين في المراسم؛ وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، ورياض حسين بيرزادة ممثل الحزب الحاكم في البرلمان، والسيناتور رجا ظفر الحق عن الرابطة الإسلامية، والسيناتور ناصر عباس جعفري رئيس حزب الوحدة الإسلامية، وخالد القدومي ممثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وقال السفير الايراني في هذا الحفل: في يوم القدس العالمي الذي يقام كل عام في جميع أنحاء العالم بمبادرة من الإمام الخميني (رض) مؤسس الجمهورية الاسلامية الكبير ومفجر الثورة الإسلامية الإيرانية، يتعرف العالم على قضايا ومشاكل الشعب الفلسطيني المظلوم.



وأضاف رضا أميري مقدم: إن الإمام الخميني (رض) اتخذ يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي، ورفع المسؤولية الأساسية للأمة الإسلامية لحل القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف.



كما أدان رياض حسين بيرزاده، ممثل الحزب الحاكم في باكستان، جرائم الكيان الصهيوني ضد اهل غزة المظلومين، وانتقد تعاون الجبهة الغربية مع الكيان المحتل للقدس واعلن الدعم لتطلعات الشعب الفلسطيني.



وأكد حافظ طاهر أشرفي رئيس مجلس العلماء الباكستاني، على الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة وشعب هذا البلد للقضية الفلسطينية والدفاع عن المقاومين الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن الهجوم الإرهابي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق جزءا من مؤامرة "إسرائيل" وداعميها لتقويض السلام والأمن في المنطقة.



كما وصف رئيس مجلس الوحدة الإسلامية الباكستاني مشروع التسوية من قبل بعض حكام المنطقة مع الكيان الصهيوني بأنه مؤامرة مشتركة من القوى الاستكبارية وعلى رأسها أمريكا والكيان الغاصب لإنهاء القضية الفلسطينية وأكد: اليوم القضية الفلسطينية هي أحد الاهتمامات الرئيسية للعالم الإسلامي وعلى الأمة الإسلامية ألا تسمح للأعداء باستخدامه لتنفيذ مؤامرات شريرة، بما في ذلك فرض صفقة القرن على الشعب الفلسطيني.



بدوره ثمن خالد القدومي ممثل حركة حماس الدعم القوي الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين وقال: في يوم القدس يخرج كل مسلمي العالم احتجاجا على جرائم كيان الاحتلال الصهيوني من أجل تحرير القدس وخلاص الشعب الفلسطيني من براثن المغتصبين الصهاينة.



وستجري اليوم الجمعة مسيرات في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومختلف انحاء العالم في يوم القدس العالمي دعما للشعب الفلسطيني وقضيته وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الصهيوني.