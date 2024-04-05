الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 نيسان 2024 ساعة 07:59

بيان هام لــ"سرايا القدس" بمناسبة يوم القدس العالمي.. تحذير من المساس بالقدس والأقصى

بيان هام لــ"سرايا القدس" بمناسبة يوم القدس العالمي.. تحذير من المساس بالقدس والأقصى
وقال أبوحمزة: "يوم القدس العالمي تميز هذا العام بأن القدس قد أثارت الجبهات ووحدت الساحات وأن المس بالمسجد الأقصى سيشعل المنطقة".

وأكد أبو حمزة" أن المقاومة ستواصل بمؤازرة جبهات الإسناد التصدي للاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال كافة، ردا على التغول الإسرائيلي بحق المدنيين".

وأضاف: "ما يجري في غزة يستوجب منا جميعا الوقوف عند مسؤولياتنا لتقديم الدماء في مواجهة الترسانة الصيهوأمريكية، والمطلوب من الجميع اليوم التكافل لنصرة غزة وفلسطين ولنكن وحدة في معسكر الإيمان في مواجهة الوحدة في معسكر الشيطان".

وأوضح أبو حمزة: "نواصل برفقة فصائل المقاومة معركة طوفان الأقصى على المستوى العسكري والأمني والشعبي بعزم وثبات، وحضورنا الميداني يعني أننا نرفض الاحتلال الذي عليه التقاط الإشارة جيدا فنحن ماضون في المعركة على قاعدة وحدة الساحات".

وأردف أبو حمزة: "إن ما يجري في الميدان، يؤكد أن فصائل المقاومة تواصل خوض معركة طوفان الأقصى بكل عزم على المستوى العسكري والأمني والشعبي"، مشددا على أن "المقاومة تواصل صد العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وحضورها الميداني يعني أنها ترفض الاحتلال وستستمر في المعركة على قاعدة وحدة الساحات".

ووجه أبو حمزة "التحية من قلب المعركة إلى حزب الله في لبنان، وحزب الله في العراق واليمن وسوريا وإيران"، وكذلك حيا الجماهير التي خرجت في الأردن نصرة لقطاع غزة، مؤكدا أن صدى أصواتها تسمع في غزة.

ولفت إلى أن "الدماء الزكية في فلسطين بدأت تزهر من الأردن إلى الجزائر إلى تونس والبحرين وغيرها"، موضحا: "نعدكم بالنصر وبأن صمود الشعب الفلسطيني سيكون نموذجا لكل شعوب العالم".

كما دعا الدول العربية إلى "الخروج في الجمعة الأخيرة من رمضان بقوة لإحياء يوم القدس العالمي".

وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ181 فيما يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع، كما خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية، أكثر من 33 ألف قتيل وما يزيد عن 75 ألف جريح.
رقم : 1126918
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق
فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق
يوم القدس العالمي والذاكرة المتقدة
يوم القدس العالمي والذاكرة المتقدة
حمزة البشتاوي
5 نيسان 2024
في ذكرى يوم القدس.. قادة محور المقاومة: مواجهة إسرائيل مستمرة حتى تحقيق النصر
في ذكرى يوم القدس.. قادة محور المقاومة: مواجهة إسرائيل مستمرة حتى تحقيق النصر
5 نيسان 2024
يوم القدس العالمي وضرورة دعم القضية الفلسطينية
يوم القدس العالمي وضرورة دعم القضية الفلسطينية
5 نيسان 2024
يوم القدس في لبنان: سُنّةٌ مُستقرّة
يوم القدس في لبنان: سُنّةٌ مُستقرّة
5 نيسان 2024
يوم القدس العالمي.. يوم الانتصار لفلسطين المحتلة وقضية شعبها المظلوم
يوم القدس العالمي.. يوم الانتصار لفلسطين المحتلة وقضية شعبها المظلوم
5 نيسان 2024
طوفان الاقصى ووحدة محور المقاومة احد ابرز نتائج يوم القدس العالمي
طوفان الاقصى ووحدة محور المقاومة احد ابرز نتائج يوم القدس العالمي
5 نيسان 2024
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
5 نيسان 2024
قائد الثورة: الكيان الصهيوني سيتلقى الصفعة جراء عدوانه على القنصلية الايرانية في سوريا
قائد الثورة: الكيان الصهيوني سيتلقى الصفعة جراء عدوانه على القنصلية الايرانية في سوريا
4 نيسان 2024
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
4 نيسان 2024
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
4 نيسان 2024
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
3 نيسان 2024
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
3 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟