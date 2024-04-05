الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 5 نيسان 2024 ساعة 11:05

الاحتلال ينسحب من مخيم نور شمس في طولكرم تحت ضربات المقاومين

الاحتلال ينسحب من مخيم نور شمس في طولكرم تحت ضربات المقاومين
وتحدثت عن استشهاد شاب متأثراً بجراحٍ أُصيب بها خلال اقتحام الاحتلال للمخيم.

وبعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس تصدى مقاومون فلسطينيون لهم.

وقالت (كتائب شهداء الأقصى - مجموعة الرد السريع) في بيانٍ لها إنّ مقاتليها تصدوا بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة لاقتحامات الاحتلال لمخيم نور شمس في الضفة الغربية.

وأيضاً، أعلنت (كتائب شهداء الأقصى - طولكرم) أنّ مقاتليها اكتشفوا قوّة إسرائيليةً خاصة تسللت إلى مخيم نور شمس وخاضوا معها اشتباكاتٍ ضارية.

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في جنين

وفجر اليوم الجمعة، أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت في كفر راعي، جنوب جنين، بعد اقتحام تلك القوات البلدة وتنفيذ حملة تفتيش واعتقالات.

وأفادت جمعية في الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ طواقمها في جنين نقلت الشاب شمس عبد القادر ملحم أبو الشوارب (19 عاماً) وهو مُصاب بالرصاص الإسرائيلي خلال اقتحام كفر راعي، إلى إحدى المستشفيات.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب آخر برصاص الاحتلال، دون تحديد هويته. واعتقلت قوات الاحتلال خلال حملة مداهمات لعددٍ من المنازل في بلدة فحمة، جنوب جنين، برفقة كلاب بوليسية، عدداً من الشبّان وأجرت عمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية مع آخرين.

وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أكثر من 8030 شخصاً، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

ووفقاً للتقرير، فإنّ حالات الاعتقال بعد "طوفان الأقصى" ارتفعت إلى أكثر من 8030 في الضّفة، بما فيها القدس المحتلة، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يُذكَر أنّ الضفة الغربية تشهد عمليات فدائية متتالية ينفذها المقاومون الفلسطينيون في مناطق متعددة من الضفة. وتأتي هذه العمليات في ظل حالة من التوتر المتصاعد في الضفة منذ الـ7 من أكتوبر، إذ تتصاعد العمليات ضد الاحتلال الذي يُمعن في الاعتداء على مدن وقرى هناك، بالتوازي مع تواصل مجازره في قطاع غزة.
رقم : 1126933
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق
فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق
يوم القدس العالمي والذاكرة المتقدة
يوم القدس العالمي والذاكرة المتقدة
حمزة البشتاوي
5 نيسان 2024
في ذكرى يوم القدس.. قادة محور المقاومة: مواجهة إسرائيل مستمرة حتى تحقيق النصر
في ذكرى يوم القدس.. قادة محور المقاومة: مواجهة إسرائيل مستمرة حتى تحقيق النصر
5 نيسان 2024
يوم القدس العالمي وضرورة دعم القضية الفلسطينية
يوم القدس العالمي وضرورة دعم القضية الفلسطينية
5 نيسان 2024
يوم القدس في لبنان: سُنّةٌ مُستقرّة
يوم القدس في لبنان: سُنّةٌ مُستقرّة
5 نيسان 2024
يوم القدس العالمي.. يوم الانتصار لفلسطين المحتلة وقضية شعبها المظلوم
يوم القدس العالمي.. يوم الانتصار لفلسطين المحتلة وقضية شعبها المظلوم
5 نيسان 2024
طوفان الاقصى ووحدة محور المقاومة احد ابرز نتائج يوم القدس العالمي
طوفان الاقصى ووحدة محور المقاومة احد ابرز نتائج يوم القدس العالمي
5 نيسان 2024
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
5 نيسان 2024
قائد الثورة: الكيان الصهيوني سيتلقى الصفعة جراء عدوانه على القنصلية الايرانية في سوريا
قائد الثورة: الكيان الصهيوني سيتلقى الصفعة جراء عدوانه على القنصلية الايرانية في سوريا
4 نيسان 2024
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
إيران: استشهاد عناصر من قوى الأمن بهجمات على مقرات أمنية جنوب شرقي البلاد
4 نيسان 2024
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر
4 نيسان 2024
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
3 نيسان 2024
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
أبو الغزلان: القدس الخبز اليومي في الصراع ضد العدو الصهيوني
3 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"يوم القدس العالمي" طوفان دولي ضد الكيان الصهيوني الغاصب
هذا ما قدمته إيران لفلسطين.. ماذا قدّم الإخرون؟
ثلاث طائرات انتحارية مسيرة تضرب قاعدة أم الرشراش البحرية
عواقب تجاوز نتنياهو للخطوط الحمراء.. هل ستغير المقاومة قواعد الاشتباك؟