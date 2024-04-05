الاحتلال ينسحب من مخيم نور شمس في طولكرم تحت ضربات المقاومين

وتحدثت عن استشهاد شاب متأثراً بجراحٍ أُصيب بها خلال اقتحام الاحتلال للمخيم.



وبعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس تصدى مقاومون فلسطينيون لهم.



وقالت (كتائب شهداء الأقصى - مجموعة الرد السريع) في بيانٍ لها إنّ مقاتليها تصدوا بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة لاقتحامات الاحتلال لمخيم نور شمس في الضفة الغربية.



وأيضاً، أعلنت (كتائب شهداء الأقصى - طولكرم) أنّ مقاتليها اكتشفوا قوّة إسرائيليةً خاصة تسللت إلى مخيم نور شمس وخاضوا معها اشتباكاتٍ ضارية.



إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في جنين



وفجر اليوم الجمعة، أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت في كفر راعي، جنوب جنين، بعد اقتحام تلك القوات البلدة وتنفيذ حملة تفتيش واعتقالات.



وأفادت جمعية في الهلال الأحمر الفلسطيني بأنّ طواقمها في جنين نقلت الشاب شمس عبد القادر ملحم أبو الشوارب (19 عاماً) وهو مُصاب بالرصاص الإسرائيلي خلال اقتحام كفر راعي، إلى إحدى المستشفيات.



وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب آخر برصاص الاحتلال، دون تحديد هويته. واعتقلت قوات الاحتلال خلال حملة مداهمات لعددٍ من المنازل في بلدة فحمة، جنوب جنين، برفقة كلاب بوليسية، عدداً من الشبّان وأجرت عمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية مع آخرين.



وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أكثر من 8030 شخصاً، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.



ووفقاً للتقرير، فإنّ حالات الاعتقال بعد "طوفان الأقصى" ارتفعت إلى أكثر من 8030 في الضّفة، بما فيها القدس المحتلة، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



يُذكَر أنّ الضفة الغربية تشهد عمليات فدائية متتالية ينفذها المقاومون الفلسطينيون في مناطق متعددة من الضفة. وتأتي هذه العمليات في ظل حالة من التوتر المتصاعد في الضفة منذ الـ7 من أكتوبر، إذ تتصاعد العمليات ضد الاحتلال الذي يُمعن في الاعتداء على مدن وقرى هناك، بالتوازي مع تواصل مجازره في قطاع غزة.