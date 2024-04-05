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الجمعة 5 نيسان 2024 ساعة 13:05

فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق

فعاليات شعبية في يوم القدس بدمشق
من جهتها بينت أمين عام جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد أن الجامعة أطلقت سابقاً موقعاً إلكترونياً على المستوى العالمي لتوثيق الجرائم بحق أهلنا في فلسطين، وسنعمل لاحقاً على إنشاء محكمة افتراضية على المستوى العالمي بدمشق، وذلك بناء على مخرجات هذه الندوة.

وبين أمين سر جامعة الأمة العربية الدكتور طارق حاتم أن بوصلتنا هي القدس على مدى التاريخ، وندوة اليوم بمثابة رسالة لكل دول العالم بأن القدس بقلوبنا وقلب كل سوري.

رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا قال في كلمة مسجلة تم بثها خلال الندوة: “إننا ندافع عن القدس وهويتها ومقدساتها وخاصة في الأيام التي تتعرض فيها للتطهير العرقي والإبادة الجماعية للشهر السادس منذ بدء العدوان عليها وندعو لتتوقف الحرب عليها”.

ودعا الدكتور العميد أمين حطيط خلال كلمته المسجلة إلى حشد الطاقات مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه السليبة وإيقاف الحرب عليه، مؤكداً على مكانة القدس والتضامن مع الشعب الفلسطيني لأنها في وجدان الأمة والإنسانية وعلى الجميع المساعدة في تحريرها.

وبين عضو مجلس الشعب خالد العبود أن إحياء يوم القدس العالمي هو تعبير عن تمسك الشعب بجذوره وحبه العميق لأرضه ودفاع عن حقوقه المغتصبة.

وأشار الباحث والمحلل السياسي خالد الخطيب إلى أن القدس ستبقى عاصمة المقاومة، مشيراً إلى ضرورة أن يتوجه الجيل الشاب والأكاديميون إلى أسلوب جديد من المقاومة وبالشكل القانوني، وإحالة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني إلى محكمة العدل الدولية
رقم : 1126938
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