تظاهرات يوم القدس العالمي تعم مناطق البحرين

وانطلقت مسيرات شعبية في منطقة الدراز عقب صلاة الجمعة، ردد المتظاهرون خلالها، شعارات داعمة للشعب الفلسطيني، وصدحت أصواتهم بهتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".



وخلال هذه الفعالية التضامنية، حمل البحرانيون الأعلام الفلسطينية وحيوا صمود المقاومة في فلسطين، ودعوا لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.



هذا وقمعت قوات الأمن البحرينية تظاهرة سلمية عشية يوم القدس العالمي في منطقة بني جمرة غرب العاصمة المنامة.



وسار البحرانيون في تظاهرات سلمية ليل أمس الخميس في مناطق البلاد القديم وجزيرة سترة وبني جمرة، وحملوا لافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الصهيونية تجاهه.ورفع المشاركون في المسيرات صورا ولافتات من وحي المناسبة كما طالبوا بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والافراج عن كل المعتقلين في السجون الاسرائييلة والبحرينية.



يُذكر أن الملايين حول العالم، يحيون اليوم الجمعة، يوم القدس العالمي، تلبيةً للنداء الذي أطلقه الإمام الخميني (رض) عام 1979، بعيد إنتصار الثورة الإسلامية في إيران، للتأكيد على محورية قضية القدس في حركة الأمة وجهادها.

